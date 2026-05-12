アメリカのトランプ大統領の中国訪問に伴い、イーロン・マスク氏をはじめとする10人以上の企業トップらが同行する見通しであることが分かりました。【映像】トランプ大統領の中国訪問に同行する企業トップらブルームバーグは、11日、ホワイトハウスの関係者の話として、テスラのイーロン・マスクCEOや、アップルのティム・クックCEO、ゴールドマン・サックスのデービット・ソロモンCEOら10人以上の企業トップがトランプ大統領