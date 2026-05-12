韓国で行われる試合に出場するため、経由地の北京の空港に到着した北朝鮮のサッカー女子選手団＝12日（共同）【北京共同】北朝鮮のサッカー女子の選手団が12日、韓国の京畿道水原で20日に行われるアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）準決勝に出場するため、経由地の中国・北京の空港に到着した。近く韓国に向かうとみられる。スポーツで北朝鮮選手が訪韓するのは2018年12月以来。韓国メディアは今月17日に空路で韓国に到着す