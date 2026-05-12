乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）の先行カットが、12日までに公開された。今回公開されたカットは、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された1枚。リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織り、指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間を切り取った写真となった。写真集