ふるさと納税をめぐり、地方自治体が仲介サイトに支払った金額が寄付総額の2割を超える実態を受け、総務省はサイトを運営する企業に手数料の引き下げを要請します。【映像】林総務大臣「ふるさと納税はまさに公金」林総務大臣会見「ふるさと納税はまさに公金でありまして、自治体における行政サービスの充実や地域振興のために活用されるべきものであります」総務省の調査によりますと、寄付額の21.3％にあたる2559億円が自治