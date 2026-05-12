アメリカでカブを広めるべく開発されたハンターカブの始祖ホンダのアイコニックシリーズの中でも、CT125ハンターカブは衰え知らずの人気を続けています。その出自を辿ると、65年前の1961年にまで遡る名シリーズの末裔ですが、実は、今ほどの人気を得るまで、意外にも日本国内では「不人気車」の扱いを受け、わずか2年で姿を消したこともありました。【60年前から“ほぼ完成形”…？】これが「ハンターカブ」の変遷です！（写真28