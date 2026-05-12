藤田観光とフラット・フィールド・オペレーションズは、「大阪和泉中央駅前ワシントンホテル（仮称）」を今秋に開業する。建物は2階部分で南海電鉄和泉中央駅直結のペデストリアンデッキと接続する計画。客室はスタンダードシングル6室、デラックスシングル12室、スタンダードツイン30室、デラックスツイン1室、ユニバーサルツイン1室の5タイプ全50室を設ける。室内には冷凍冷蔵庫や電子レンジを備え、ツインにはミニキッチンを設