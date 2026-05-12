韓国・ソウルの中心を流れる川、漢江（ハンガン）。この川に建物を建て、レストランやカフェ、ショップとして利用されているケースが最近多い。その中に、水上に浮かぶ「スターバックス」がいくつかある。最も有名なのが、BTSのミュージックビデオに登場した「ソウルウェーブアートセンター」。その後、「望遠漢江公園」や「汝矣島漢江公園」にもオープンし、そして今回紹介する「トゥッソム漢江公園」である。【参考】韓国・ソウ