食券機のトッピングボタンが30秒間押し放題……。そんな夢のような企画を実現した油そば屋「食券無双油そば 黒烏龍亭」が、5月29日から31日までの3日間限定で、渋谷サクラステージ404 Kitchenにオープンします。「サントリー黒烏龍茶OTPP」と横浜の名店「中華そば 高野」によるコラボイベントです。（高野の「高」の字は、正しくははしごだか）会場では、人気ラーメンYouTuber・SUSURUさんが考案した特別コース「SUSURU盛」も