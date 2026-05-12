無印良品から、さらりとした肌触りが特徴の「UVカット強撚コットンボレロ」が登場。UVカット機能に加え、ボタン付きで羽織りやすく、コンパクトに持ち運べるため夏の外出やオフィスでの冷房対策に最適です。【投稿】無印良品公式XのUVカット商品1枚で何通りも！ アレンジ自在な万能ボレロこのアイテムの最大の特徴は、ボレロとしてだけでなくストールやひざ掛けとしても活用できる汎用性の高さです。アフリカの自然が育てた綿を使