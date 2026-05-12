12日(火)は各地で気温が上がり、北海道では30℃に迫る暑さとなった所がありました。天気は広く晴れていますが、九州では雨が降りだしています。これまでの1日の天気を振り返ります。■各地で夏の暑さに北海道・美幌で29.1℃12日(火)は九州〜北海道の広い範囲で晴れて、前日以上に気温が上がりました。北海道の東部では、フェーン現象の影響で午前中から気温がぐんぐん上がり、今年一番の暑さになった所が多くなりました。午後3時