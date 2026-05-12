卓球世界選手権団体戦で中国との決勝に臨んだ日本は、2-3で惜敗。6大会連続の銀メダル獲得となりました。早田ひな選手が自身のSNSを更新し、大会を終えた現在の思いを明かしました。6大会連続で同じ顔合わせとなった中国との決勝戦。2勝2敗で迎えた第5戦に出場した早田選手は、王曼碰選手に敗れ、あと一歩世界一に届かず。試合後、涙を流しました。早田選手はSNSで「連日沢山の応援ありがとうございました。世界選手権ロンド