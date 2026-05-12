豊昇龍大相撲夏場所を2日目から休場した横綱豊昇龍について、師匠の立浪親方（元小結旭豊）は12日、パリ公演（6月13、14日）に参加する方針を明らかにした。豊昇龍は初日の小結高安戦で右太もも裏を負傷。精密検査の結果はまだ出ていないとした上で、師匠は「画像を見た限り、軽度の肉離れ」と説明した。夏場所後の5月30日に行われる大山親方（元小結北勝富士）、同31日の桐山親方（元関脇宝富士）の引退相撲にも参加の方向。