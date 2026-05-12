落語家の立川志らくが１２日、Ｘを更新。ＹｏｕＴｕｂｅでコラボしたヒカルについて「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと！デビューさせましょう」とつづった。志らくとヒカルは、ヒカルが自身のＹｏｕＴｕｂｅで「タモリさんは面白くない」と発言、それをきっかけに志らくがＸ上でヒカルと論争に。その後、連休中に志らくがヒカルを訪ね、ＹｏｕＴｕｂｅでのコラボを実現するという急接近ぶりだった。その後、１２日に