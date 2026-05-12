女優松本若菜（42）が12日、都内でコールセンターシステム「BIZTEL（ビズテル）」新CM発表会に登場した。ビズテルがサービスを開始した2006年について、「上京した年。鳥取のど田舎から東京に出てきて、第2の人生スタートの年でした」としみじみ。女優としてのターニングポイントは、17年にヨコハマ映画祭で助演女優賞を受賞したことという。「この世界にいても日の目を浴びずに終わるのかなと自問自答していたが、初めて存在意義