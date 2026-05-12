相続した土地を使わずに放置している人は少なくありません。親戚や知人から「太陽光発電を置けばいいのでは？」と勧められることもあるでしょう。しかし、太陽光発電は数百万円単位の初期費用がかかるケースもあり、本当に元が取れるのか、放置より得なのかと不安になる人も多いはずです。 本記事では、相続した土地に太陽光発電を設置した場合の収益性や注意点、土地を放置するリスクについて解説します。