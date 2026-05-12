１９６９年１月３０日にビートルズが屋上で最後の「ルーフトップ・コンサート」を行ない、アルバム「レット・イット・ビー」でも知られる英ロンドン・メイフェアの旧アップル・コア本社が、７フロアの博物館に改装される。英ＢＢＣが１１日、報じた。「グレード?指定建造物」であるサヴィル・ロウ３番地の旧アップル本社の７階建てのビルは、１９６８年から、７０年に解散後の１９７２年までバンドやメンバーの本拠地として使用