俳優の山粼賢人が１２日、都内で行われた「ウブロビッグ・バンリローデッド」ローンチイベントに出席した。ブランドアンバサダーの山粼は、スイスから到着したばかりの３００万円超え新作高級腕時計を着用して登壇。「普段から愛用している。かっこいいです。最高の着け心地ですね」と笑顔を見せた。イベントでは自身のターニングポイントについてトーク。主演映画「キングダム」シリーズの第１作目の写真を