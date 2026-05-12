国道19号で整備中のバイパス「瑞浪恵那道路」。 国道19号の4車線化は大詰めへ。一方で新構想が浮上！ 岐阜県内の国道19号バイパス整備は大詰めを迎えている 国道19号は、愛知県・岐阜県・長野県を結び、古くは主要街道「中山道」として発展してきた幹線道路だ。沿線には多治見、土岐、瑞浪、恵那、中津川などの都市が連続している。中津川までは中央自動車道が並行し、国道19号は高速道路と沿線地域を結ぶ役割を担っている。