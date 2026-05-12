俳優の柏木由紀子が10日、自身のインスタグラムを更新。坂本九さん（享年43）との長女で歌手の大島花子、次女で俳優・歌手の舞坂ゆき子に招待された“母の日”のアフタヌーンティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】似てる？長女＆次女とアフタヌーンティーを楽しむ柏木由紀子「幸せな時間でした」柏木は「#happymothersday」と添え、「娘たちが招いてくれたアフタヌーンティー 幸せな時間でした」と投稿。東京タワ