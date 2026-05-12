抹茶スイーツ好きなら見逃せない、ちょっと贅沢なご褒美おやつ。今回ご紹介するのは、お抹茶スイーツ専門店【KAMAKURA 茶の福】の「お抹茶ショコラサンド」です。宇治抹茶の豊かな香りと深いコクをぎゅっと閉じ込めたショコラに、ざくざく食感のアクセントをプラス。さらに香ばしいクッキーでサンドすることで、ひと口ごとに異なるおいしさが広がります。濃厚なのに重すぎず、ついもう一つ…と手が伸びてしまう