バズ・ラーマン監督が、最新のレストア／リマスター技術を駆使して“キング・オブ・ロックンロール”エルヴィス・プレスリーを現代によみがえらせた映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が、5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より通常版で公開される。本編より、ラスベガス公演の舞台裏を捉えた貴重映像が解禁された。【動画】伝説のライヴの舞台裏を写した貴重映像本作は、2022年に公開され