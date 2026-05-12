“令和のグラビアクイーン”として知られる沢口愛華が、10日、世界ラリー選手権の中継にゲスト出演。生放送中に見せた愛らしいアドリブに、視聴者から多くの反響が寄せられた。【映像】アドリブで“話題の振り”を披露（実際の様子）「WRC 世界ラリー選手権 第6戦 ラリー・ポルトガル」の激しい戦いが繰り広げられる中、スタジオにゲスト出演した沢口は、CM振りで、視聴者を釘付けにするパフォーマンスを披露した。いよいよ