「米粉の一斤食パンを焼いたつもりが…私は何を作りましたか？」。米粉パン講師のまりこさん（@beika_komeko）がThreadsに投稿したのは、内部に塊ができて分離してしまった食パンの写真。その不思議な仕上がりに、「生まれ…た？笑」「もはや芸術」といった声が寄せられ、1600件以上のいいねを集めています。 【動画9秒】パン講師も、初めて見た！驚きの断面職業柄、普段から米粉パンをよく焼いているという、まりこさん。し