私はアンナ（31）。サトル（32）と結婚をして、現在は3歳の娘を育てています。結婚をして旦那の実家近くに引っ越しをしてきたため、実家までは車で約3時間かかります。毎年2回帰省していたのですが、2年前に兄ケイゴ（35）がユイさん（36）と結婚をしたことで、帰省を悩んでいるんです。兄夫婦は実家のすぐ近くに住んでおり、私たちが帰省をすると顔を出してくれますが、ユイさんの不機嫌ハラスメントがすごくて、とても嫌な思いを