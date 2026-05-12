太平洋戦争末期にアメリカ軍の戦闘機が大村市で空襲を行う様子を記録した映像が公開されました。 1945年7月にアメリカ軍が撮影した映像です。 公開したのは大分県の市民団体「豊の国宇佐市塾」でアメリカの国立公文書館の戦時中の映像を入手し解析しています。 この空襲では、爆撃機46機が1万1000発以上の破砕爆弾を投下したということです。 豊の国宇佐市塾はこのほか14本の映像を公開しています。