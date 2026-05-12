USTマミヤから、新作シャフトのアナウンス。「独自のQ-Ply素材×ナノレジンシステムを採用した『LIN-Q PowerCore WHITE / RED』を、6月11日（木）より発売開始します。税込価格は55,000円です」と、同社広報。【画像】コレが前作を含めた「LIN-Q」のポジショニングマップ昨季PGAツアー3勝のベン・グリフィンやリッキー・ファウラーらが使用して話題となり、緊急輸入された中元調子の『LIN-Q PowerCore BLUE』に続き、元調子の『WHI