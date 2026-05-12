日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は12日、木村彩子の「トーナメント特別保障制度」の適用を承認したことを発表した。なお、理由については、プライバシー保護の観点から公表されておらず、適用開始は「2026年度 NTTドコモビジネスレディス」からとなる。【写真】あどけなさ残る？プロテスト合格時の木村彩子木村は昨年の「富士通レディース」で3年ぶりのツアー通算2勝目を挙げた。今季はここまで6試合に出場し、第2戦「台湾ホン