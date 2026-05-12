俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が12日、東京・ウブロ銀座ブティックで行われた『ウブロ ビッグ・バン リローデッド』ローンチイベントに登壇。俳優人生の転機を明かした。【写真】グレーのスーツを着こなし300万円超の高級時計をつけて登場した山崎賢人アイボリーのセットアップで登場した山崎は、手首に新作をつけ登壇。新作に込められた“リローデッド（＝再解釈）”の哲学を紐解きながら、山崎自身の俳優人生を変えた転