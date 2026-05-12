サンダーとの西カンファレンス準決勝第4戦で攻めこむレーカーズの八村（左）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは11日、各地でプレーオフ（PO）カンファレンス準決勝（7回戦制）が行われ、西で八村塁が所属する第4シードのレーカーズは本拠地ロサンゼルスで第1シードのサンダーとの第4戦に110―115で競り負け、4連敗で敗退した。八村は先発し、両チームを通じて最長の43分1