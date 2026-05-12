5月上旬、東京都高円寺のラーメン店の前で動画を撮影している男性が。お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）だ。尾形のYouTubeチャンネル『パンサー尾形の尾形軍団チャンネル』を撮影していた。「尾形さんのYouTubeチャンネルには、“尾形の高円寺飯”という企画があります。その企画では、高円寺に10年ほど住んでいる尾形さんがオススメのお店を紹介しています。その撮影だったのでしょう」（芸能関係者）自身のYouTubeの撮影に