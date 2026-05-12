【モデルプレス＝2026/05/12】カリスマトレーナーのAYAが5月12日、自身のInstagramを更新。臨月のマタニティフォトを公開し、反響を呼んでいる。【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「いよいよですね」ふっくらお腹際立つ臨月マタニティフォト◆AYA、臨月のマタニティフォト公開AYAは「臨月に入りました」とつづり、夫とのマタニティフォトを複数枚公開。白いスポーツブラにシャツを羽織りジーンズを合わせた爽やかな服装で、臨