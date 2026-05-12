プロ野球日本ハムで投手としてプレーした野球解説者の岩本勉氏（55）が、2026年5月11日にユーチューブを更新し、打者のタイム要求を巡り一触即発となった騒動について「ピッチャーにはリスクしかない」との見解を示した。「これはピッチャーとバッターの意見が真っ二つに割れます」問題のシーンは、10日に京セラドームで行われた日本ハム対オリックス戦の5回に起こった。日本ハム2点リードの5回、無死2塁の場面で、ロドルフォ・カ