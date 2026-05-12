【吉井理人の野球術 season3】#6【前回を読む】今季の「投手・大谷翔平」はノーラン・ライアンを彷彿とさせるよりによって、やっかいな場所で投げることになったな──。2000年1月、ロッキーズへのトレードを告げられた瞬間、こんなふうに思った。メッツ時代、ロッキーズの本拠地・コロラド州デンバーで投げた経験があった。クアーズフィールドは標高1600メートルの高地にある。気圧が低く、空気が薄いため、打球がよく飛