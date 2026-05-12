【トランプ2.0 現地リポート】米国内ガソリン1ガロン4.5ドル突破で“TACO”るトランプ大統領 イランとの戦闘終結へカウントダウン11月の中間選挙に向け、各地で予備選が本格化する中、今月5日のインディアナ州予備選は、はっきりとした転換点を示した。共和党候補は、政策でも実績でもなく「トランプ大統領への忠誠」で勝敗が決まるという現実だ。今回スポットが当たったのは、州議会議員を選ぶ地方選挙だ。通常なら全国紙がト