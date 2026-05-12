日本時間午後９時半に４月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．７％上昇、コアの大方の予想は前年比２．７％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．３％上昇、２．６％上昇から加速するとみられている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、４月の米消費者物価指数総合の前年比を３．５６％上昇、コアの前年比