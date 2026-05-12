消費者物価指数（確報）（4月）15:00 結果0.6% 予想0.6%前回0.6%（前月比) 結果2.9% 予想2.9%前回2.9%（前年比) 結果0.5% 予想0.5%前回0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.9% 予想2.9%前回2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)