◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人・丸佳浩外野手、若林楽人外野手らが試合前練習でアメリカンノックを受けた。岐阜・長良川球場の外野の一角。右へ左へ揺さぶられながら、亀井外野守備兼走塁コーチの打球を追った。１０日までバンテリンＤで中日３連戦が行われており、前日１１日は休養日。休み明けに体のキレを出すべく、走りながら追い込んだ。丸は９日に１軍再昇格し、同日の中日戦で今季１号となる