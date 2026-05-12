ＤｅＮＡの正捕手である山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の２選手によるトレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。山本は京都翔英、ＢＣ滋賀を経て２０１７年ドラフト９位でＤｅＮＡ入団。プロ９年目を迎える。ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手で、昨季はエース・東の最多勝獲得にも貢献した。横浜スタジアムでの中日戦前、報道陣に対応