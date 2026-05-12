■これまでのあらすじ兄夫婦の家を出禁になったことが納得いかない妹。義姉の服をもらってあげようとしただけなのになぜ責められないといけないのか。「家族なんだから」許されて当然。それなのに彼氏やパート先の同僚からは「普通にアウト」と言われて…。えっ、待って待って。誰に話しても理解してもらえないんだけど？みんな私が悪いみたいに言うのなんで？だって、家族って許し合うものですよね。許せないお義姉さんがおかし