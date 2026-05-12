昨年結婚15年を迎えたモト冬樹（75）と武東由美（65）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に夫婦そろって出演。モトが父親の職業を語った。【写真】「資格試験に合格」モト冬樹が公開した65歳モデル妻の近影2010年5月の結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛している。黒