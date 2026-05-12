皇居で春の叙勲の「大綬章」親授式が行われ、天皇陛下が受章者に勲章を手渡されました。皇居・宮殿で行われた12日の親授式では、「旭日大綬章」を受章した厚生労働大臣や復興大臣を務めた根本匠さんや、元総務大臣の佐藤勉さん、前茨城県知事の橋本昌さんら9人のほか、国連難民高等弁務官を務めたフィリッポ・グランディさんら、外国人受章者4人を含むあわせて14人が出席しました。天皇陛下は一人一人に勲章を手渡した後、「長年そ