皇后さまは、日本赤十字社の全国大会に名誉総裁として女性皇族方と出席されました。皇后さまは12日午前11時前、「全国赤十字大会」に出席するため、明治神宮会館に到着されました。皇后さまは日本赤十字社の名誉総裁として名誉副総裁の女性皇族方とともに出席し、赤十字活動に貢献した個人や団体の代表13人に、有功章を手渡されました。その後、去年のミャンマー地震の際、現地で日本赤十字社の緊急対応チームのリーダーとして医療