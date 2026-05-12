日本赤十字社の全国赤十字大会に出席された皇后さま＝12日午前、東京都渋谷区の明治神宮会館（代表撮影）皇后さまは12日、東京都渋谷区の明治神宮会館を訪れ、名誉総裁を務める日本赤十字社の全国赤十字大会に出席された。名誉副総裁の秋篠宮妃紀子さまや常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、高円宮妃久子さまも出席した。皇后さまは日赤の活動に尽力した個人や団体の代表に賞状などを手渡した。2025年3月のミャンマー大