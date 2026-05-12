5月12日（現地時間11日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦がクリプト・ドットコム・アリーナで行われ、ロサンゼルス・レイカーズは110－115でオクラホマシティ・サンダーに敗れた。サンダーは4連勝でシリーズを突破し、カンファレンス・ファイナル進出を決めた。 崖っぷちに追い込まれていたレイカーズは、ビハインドを背負う