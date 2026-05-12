アイビスは後場急上昇し、年初来高値を更新した。きょう正午ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１４億６０００万円（前年同期比２５．７％増）、営業利益が３億７３００万円（同２２．１％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。主力製品であるモバイルペイントアプリ「ｉｂｉｓＰａｉｎｔ」における新しい広告投資モデルや契約促進施策などが奏功し、サブスク