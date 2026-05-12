アキレスは後場急落し、年初来安値を更新した。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は８２５億円（前期比０．９％増）、営業利益予想は２２億円（同２６．０％減）とした。期末一括配当予想は前期比１０円減配の３０円を見込んでおり、これらを嫌気した売りが出ている。中東情勢の緊迫化に伴う影響は織り込んでいない。今期はフィルムのメディカル分