ジッパー付き保存袋の活用方法は想像以上！（▶準備する物をチェック）▶【写真付きで解説】ジッパー付き保存袋の意外な使い道とは？冷凍保存や小物の収納など幅広く役立つジッパー付き保存袋。実は、定番の使い方だけでなく、日常をちょっと便利にしてくれる意外な活用法もあるんです。今回は、SNSで話題のジッパー付き保存袋の裏技を3つピックアップしてご紹介します。■たった2ステップで完成！即席ジッパー付き保存