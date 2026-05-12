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ロサンゼルス・レイカーズ vs オクラホマシティ・サンダー 日付：2026年5月12日（火） 開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles） 最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 115 オクラホマシティ・サンダー NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダーがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォータ}