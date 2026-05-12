令和８年５月１２日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北海道地方の向こう２週間の気温は、高い日が多いでしょう。東北地方と東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１８日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意してください。沖縄・奄美の気温は、向こう１週間程度は平年並ですが