プレミアリーグはビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の適用範囲拡大に否定的なようだ。11日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。得点やPK、警告退場などに関する明白な判定ミスを防ぐべく、ピッチ上の審判員をサポートするVAR。世界各国のリーグや国際舞台で導入され、主審がピッチ脇のモニターで事象の確認を行うオンフィールド・デビューはもはやお馴染みの光景となっているが、適用範囲の拡大については以前か